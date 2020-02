Bufera Roma, Petrachi può saltare subito: ecco chi può sostituirlo

Sul banco degli imputati oltre la Roma per i proprio risultati è finito anche il suo direttore sportivo. Gianluca Petrachi potrebbe infatti lasciare il club giallorosso a fine stagione, a prescindere da quelli che saranno i risultati della squadra. Non avrebbero convinto le modalità di conduzione del mercato estivo e di quello di gennaio, in cui non è riuscito a piazzare i tre esuberi della rosa: Pastore, Perotti e Juan Jesus. Per il suo successore si fanno già dei nomi come quello di Faggiano attuale ds del Parma, che però essendo amico di Conte potrebbe andare proprio all'Inter qualora Ausilio non dovesse essere confermato. Il sogno per la società giallorossa resta però Andrea Berta, attualmente all'Atletico Madrid.

(corsport)