Trigoria: seduta tra palestra e campo

Testa al Gent. La Roma a Trigoria prosegue la preparazione in vista dell'andata dei sedicesimi di Europa League, match in programma giovedì. Al "Fulvio Bernardini" la squadra, agli ordini di Fonseca, ha iniziato la seduta odierna in palestra prima di scendere in campo. A parte Pastore, Mirante, Zaniolo, Zappacosta e Diawara che hanno continuato il loro percorso di recupero.