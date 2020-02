Fonseca alla vigilia di Roma-Lecce: "Credo nella Champions, ma non andarci non sarebbe un fallimento. Pellegrini? Deve sentire la mia fiducia". Carles Perez: "Qui per aiutare la squadra e crescere come giocatore"

Archiviata la vittoria di Europa League con il Gent, la Roma torna a concentrarsi sul campionato dove l'aspetta la gara con il Lecce contro il quale sarà fondamentale vincere per evitare un'eventuale fuga dell'Atalanta, anche perché Fonseca, intervenuto in conferenza stampa, è il primo a credere al quarto posto, "ma se non dovesse essere raggiunto non sarebbe un fallimento". Tuttavia per approdare in Champions ci vorrà anche l'apporto di Pellegrini, giocatore che in questo momento sta vivendo un momento di forte flessione, come del resto tutta la squadra. "Lorenzo deve capire ciò che non ha fatto bene in partita e perché. Devo farlo giocare, è importante che senta la mia fiducia" le parole dell'allenatore lusitano il quale ha poi rivelato: "Kolarov sarà titolare".

Chi invece si è mostrato in grande forma nell'ultima gara di Europa League è Carles Perez il quale, tornato sul trasferimento alla Roma, ha dichiarato: "Sono venuto qui con umiltà, per aiutare la squadra e crescere come giocatore".

Per quanto riguarda il nuovo Stadio della Roma, Vitek è prossimo all'acquisizione dei terreni e del progetto di Tor di Valle tanto è vero che a marzo potrebbe raggiungere la capitale per le firme e, con l'occasione, assistere anche all'Olimpico ad una partita dei giallorossi.

