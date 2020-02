PRUZZO: "Anche Fonseca in difficoltà" - RENGA: "Deve cambiare a livello tattico" - PARISI: "Ora fondamentali i risultati, non il gioco"

Dopo la vittoria europea contro il Gent, la Roma va alla ricerca del successo in campionato. Domani all'Olimpico arriva il Lecce: "Fonseca dovrebbe cambiare qualcosa a livello tattico, il gioco espresso fino ad ora non paga più e con il Lecce bisogna assolutamente vincere", il pensiero di Roberto Renga. "In questo momento sono fondamentali i risultati, non il gioco", sostiene Giovanni Parisi.

"Petrachi ha sbagliato il mercato, il suo operato da quando è arrivato alla Roma è molto discutibile", chiosa Sandro Sabatini.

Fonseca dovrebbe cambiare qualcosa a livello tattico, il gioco espresso fino ad ora non paga più e con il Lecce bisogna assolutamente vincere. Spero che Perez rimanga, alla Roma serve un giocatore in grado di entrare in area a tirare in porta (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La vittoria col Gent, per quanto negativa a livello di gioco, deve essere vista in maniera positiva per ripartire. In questo momento sono fondamentali i risultati, non il gioco. Piano piano la Roma ricomincerà a fare quello che ha dimostrato di saper fare fino al mese di dicembre (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

Fonseca e la squadra devono trovare una soluzione altrimenti si rischia di mettere in discussione anche il raggiungimento di un posto in Europa League. C’è bisogno di ritrovare la Roma del derby. Vedo che anche il tecnico è in difficoltà, è sorpreso dal rendimento della squadra e fa fatica a trovare una soluzione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma deve ritrovarsi il prima possibile, non ci sono più punti da poter lasciare per strada. Se i giallorossi domani giocano come hanno fatto con il Gent rischiano di perdere anche contro il Lecce (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha sbagliato la preparazione, i giallorossi sono in questa situazione per problemi di natura fisica. Petrachi ha sbagliato il mercato, il suo operato da quando è arrivato alla Roma è molto discutibile (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)