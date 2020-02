PEREZ: "Sono venuto a Roma con umiltà, voglio crescere e aiutare la squadra. Il Barça? Non si sono comportati bene ma sono grato al club"

MUNDODEPORTIVO.COM - Carles Perez, esterno d'attacco arrivato alla Roma durante gli ultimi giorni del mercato di gennaio, ha rilasciato una lunga intervista al portale del quotidiano spagnolo in cui ha parlato del suo addio al Barcellona e degli obiettivi che vorrebbe raggiungere in maglia giallorossa. Queste le sue parole:

Debutto da titolare e gol. Sei stato in grado di dormire dopo la partita col Gent?

Sì (ride, ndr). È stato qualcosa di importante per me. Non ci ho pensato affatto. Ero desideroso e molto fiducioso, ma non ero certo di riuscire a segnare. Sono molto felice di essere in grado di aiutare la squadra a raggiungere il successo dopo alcune partite senza vittorie

Per un attaccante è importante iniziare subito a segnare...

Avevo iniziato tre partite in panchina e ogni volta che sono entrato mi sentivo più a mio agio. In avanti abbiamo bisogno di sicurezza e fiducia in noi stessi. Cosa c'è di meglio che segnare per ottenerla? Avevo già la fiducia dell'allenatore, del club e dei compagni di squadra, quindi spero di continuare così.

Come hai vissuto il passaggio dal Barcellona alla Roma?

Super bene, come sempre. Sono un giocatore umile, che ha voglia di lavorare. Non devo essere né sentirmi al di sopra di nessuno. In una squadra siamo tutti uguali e sono venuto con umiltà . Sono qui per aiutare la squadra.

Non senti la pressione?

No. Ringrazio il club per avermi scelto. Sì, qualcosa cambia perché nel Barça ho avuto un altro ruolo, ma il mio unico obiettivo è sempre lavorare. Spero di dare fare molti assist e gol per la squadra.

Ti hanno dato fastidio le foto della tua serata in discoteca? Hanno fatto più clamore in Spagna che in Italia...

Ho visto quello che è uscito in Spagna e non vale la pena rispondere. Nella mia presentazione della squadra ho spiegato perché le informazioni fornite da alcuni giornali in Spagna non erano vere. Per iniziare, non sono uscito dopo la partita. Abbiamo giocato e sono uscito a cena sabato con alcuni amici perché domenica avevo una festa, alla fine sono nuovo qui a Roma. Comprendo e rispetto che alcuni fan potrebbero sentirsi turbati e chiedo scusa. Ma insisto, sono venuto qui per lavorare.

Come è andato il tuo addio al Barcellona?

È difficile spiegare perché non so nemmeno io cosa sia successo. Non mi hanno dato le spiegazioni che mi dovevano dare, almeno quelle realistiche. L'allenatore mi disse che non contava su di me perché aveva più giocatori che venivano prima di me. Ma mi è stato detto a 10 giorni dalla chiusura del mercato. Ma il Barça è il mio passato adesso, il mio presente è a Roma e voglio essere un giocatore importante per loro.

C'era chi veniva prima di te, ma ora hanno preso Braithwaite dal Leganés che gioca in un ruolo simile al tuo...

A volte vengono prese le decisioni giuste e altre volte no. Penso a quello che ha detto Cucurella. Nel Barça si vuole sempre vincere, ma non c'è più pazienza con i giovani giocatori. Ma non voglio approfondire molto questo argomento. Alla fine sono grato al Barcellona per tutto ciò che mi ha dato. Tutto quello che so l'ho imparato lì e grazie a loro sono stato in grado di raggiungere un grande club come la Roma. Penso che alla fine non si siano comportati bene, ma gli sono grato.



Fa male?

Sono un ragazzo che ha dato tutto per il Barça fin dall'infanzia. Il mio sogno era quello di raggiungere la prima squadra, l'ho raggiunto e poi è svanito. E di più con le prestazioni che stavo facendo. Parlano molto del settore giovanile ma alla fine dimostrano il contrario. Ad ogni modo, non ho una brutta immagine del Barça, gli sono grato, ma non mi sono piaciuti i modi. Niente di più.

Di tutte le cose belle di questi anni, cosa tieni?

Sono molto grato soprattutto ai tecnici. Una persona molto importante per me, che mi ha fatto rimanere negli ultimi due anni, è stato García Pimienta,. E poi prendo anche grandi colleghi, amici, persone dello "staff" ... li ringrazio. Anche ai compagni di squadra della prima squadra, tutti mi hanno trattato magnificamente e mi hanno accolto molto bene. Allo stesso tempo, vorrei ringraziare Ernesto Valverde, che mi ha dato la possibilità di poter debuttare e giocare nella squadra dei miei sogni sin da quando ero piccolo.

Pensi di tornare al Barcellona un giorno?

Da quando sono partito non ci ho pensato. Il Barça è passato e mi concentro su Roma, anche se non so cosa accadrà in futuro.

Perché hai scelto la Roma?

Avevo molte offerte da Germania, Italia, Spagna ... Il mister mi ha chiamato e ho parlato con lui. Quando l'allenatore ti chiama, è perché ha fiducia in te. Mi ha convinto quello che mi ha detto, ciò che mi ha trasmesso. Ho guardato il club, la squadra, la città e mi andava bene. Non ho sbagliato e sono felice di essere qui.

Qual è il tuo obiettivo a Roma?

Crescere come giocatore. Il campionato spagnolo è diverso e dopo il mio periodo al Barça qui posso migliorare sotto molti aspetti. Voglio diventare un giocatore importante qui e anche di più dopo quello che ho vissuto con i tifosi dopo il gol. Sono rimasto senza parole.

