LA SFIDA NELLA SFIDA: Dzeko vs Lapadula

LR24.IT (Federico Leoni) - Dopo il successo europeo, la Roma si rituffa nel campionato con l'obiettivo di archiviare le tre sconfitte consecutive e soprattutto il -7 in classifica rispetto all'Atalanta quarta. Impegno ostico per i giallorossi, in casa contro un Lecce lanciatissimo. E Paulo Fonseca si aggrapperà ancora una volta ai gol di Edin Dzeko; come dall'altra parte Liverani a quelli di Gianluca Lapadula.

SULLE SPALLE DI EDIN - Il centro nevralgico della Roma è ancora lui, Edin Dzeko. Nel periodo più difficile della stagione, l'unica ancora di salvezza giallorossa è proprio il bosniaco. Un leader, come dimostra la fascia al braccio, ma soprattutto l'uomo in più di questa squadra, anche nei momenti bui come questo. E se le sue prestazioni non fanno stropicciare gli occhi, il timbro sul cartellino sembra essere una garanzia. 11 gol in campionato, 13 complessivi. C'è Dzeko nelle poche azioni da gol che costruisce la Roma. L'obiettivo del bosniaco, ora, è quello di tornare a segnare reti decisive per la vittoria, e tornare a farlo soprattutto all'Olimpico, dove il numero 9 non segna dal 24 novembre sorso nel 3-0 contro il Brescia. Al contrario l'ex City si sta esaltando fuori casa, dato che è reduce da 4 centri consecutivi in trasferta. Contro il Lecce potrebbe essere l'ultima chance per la Roma, dato che l'ennesimo passo falso vorrebbe dire finire anzi-tempo una stagione che sta prendendo una piega sempre più nefasta. Dzeko intanto guarda anche al suo score personale: sono 101 i gol in maglia giallorossa, l'obiettivo è raggiungere Montella a quota 102.

LA SALVEZZA PASSA DA LUI - Giornata dopo giornata sta impressionando il neopromosso Lecce di Fabio Liverani. Ad inizio stagione la salvezza sembrava un miraggio, ma grazie al bel gioco e ad una serie di risultati utili consecutivi, i salentini si stanno candidando prepotentemente per la permanenza in Serie A. I giallorossi pugliesi sono reduci da 3 successi di fila che gli hanno permesso di allungare a più 3 dal Genoa terz'ultimo. Una striscia di vittorie figlia soprattutto dei gol di Gianluca Lapadula. Per l'ex attaccante del Genoa 3 gol nelle ultime 3 gare, protagonista soprattutto nella straordinaria vittoria di Napoli grazie ad una doppietta. In campionato sono 7, appena uno in meno rispetto al record fatto con il Milan al primo anno di Serie A. In attacco, a suon di reti e prestazione, ha scalzato la concorrenza di Babacar: la salvezza passa da lui.