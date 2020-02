Stadio Roma, Vitek esce allo scoperto

Vitek sarà all'Olimpico per assistere a Roma-Sampdoria l'8 marzo, oppure il 22 per la partita contro l'Udinese. Il magnate che sta per rilevare le società del gruppo Parnasi sta per uscire allo scoperto, contestualmente alla chiusura della trattativa per l'acquisto dei terreni e del progetto di Tor di Valle. Manca ancora l'ultimo documento: l'asseverazione, una dichiarazione di un esperto che regola l'entità dell'investimento di Vitek per rilevare Eurnova. Dunque si attende solo l'ok dell'asseveratore che stabilirà quanto dovrà pagare Vitek a Eurnova. Non potrà opporsi Gaetano (che vanta il credito più importante verso la società di Parnasi) che ieri si è sfogato su TwittePapaliar: "La Sais (la società proprietaria dei terreni, ndr) vuole solo che venga saldato il prezzo convenuto nel contratti di comprenvendita di ben 7 anni fa e finora pagato solo per metà. Vitek invece vuole speculare provando a comprarsi l'area con quattro soldi. Parnasi si è dimostrato quel che è, Vitek è uno speculatore".

(Corsport)