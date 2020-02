Trigoria: lavoro tattico nella rifinitura

All'Olimpico domani alle 18 è atteso il Lecce nel match valido per la 25esima giornata di campionato. Oggi la Roma in mattinata, prima della conferenza stampa del tecnico Fonseca, è scesa in campo al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per la seduta di rifinitura alla vigilia del match: lavoro tattico per il gruppo dopo il consueto riscaldamento.