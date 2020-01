Politano sbarca a Roma, intanto Fonseca pensa al Parma: "Voglio una squadra ambiziosa". Totti: "Un ritorno? Mai dire mai"

Giornata importante in casa Roma, che stamattina ha visto sbarcare nella Capitale il primo acquisto di questo mercato invernale: Matteo Politano. Il classe '93, prodotto del vivaio giallorosso, ha sostenuto le visite mediche per poi firmare il contratto. Nello stesso tempo Leonardo Spinazzola passa all'Inter. Politano non partirà però per Parma, dove è arrivata la squadra. Alla vigilia della sfida contro i ducali ha parlato Fonseca, che non ha nascosto le ambizioni della Roma in questa Coppa Italia. Infine ha parlato anche Francesco Totti, non chiudendo del tutto la porta per un suo ritorno in giallorosso.

