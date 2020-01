RENGA: "Politano-Spinazzola? Dallo scambio ci guadagna la Roma" - AUSTINI: "Escluderei che Zaniolo possa partecipare agli Europei"

Oggi è la giornata dell'arrivo di Matteo Politano, che dall'Inter si trasferisce nella Capitale per vestire la maglia giallorossa. "Politano diventa titolare nella Roma, sono sicuro che domenica giocherà" dice Furio Focolari. "Politano per quello che può dare alla Roma in questo momento è più utile di Spinazzola" aggiunge Giovanni Parisi.

La Roma però scenderà in campo domani sera a Parma negli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita non è da sottovalutare, considerando anche che i giallorossi hanno iniziato questo 2020 con una doppia sconfitta. "Domani non sarà facile, il Parma è in salute: è una partita pericolosa, da affrontare con la testa giusta" commenta Roberto Pruzzo.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Spinazzola non è piaciuto a Fonseca, ha convinto poco. E' stato anche sfortunato però. Non so cosa farà la Roma con tutti questi esterni, ma secondo me Politano è meglio di Under. Il turco mi sembra Iturbe, è un giocatore normale. Non è uno scambio che mi fa impazzire, ma serve ad entrambe le squadre (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino, Sport e News)

Domani non sarà facile, il Parma è in salute: è una partita pericolosa, da affrontare con la testa giusta. Non discuto le qualità di Politano, ma il numero di attaccanti della Roma ed ora è scoperta sui terzini (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino, Sport e News)

Politano-Spinazzola? Dallo scambio ci guadagna la Roma. Il terzino ha problemi fisici e in giallorosso non ha mai offerto garanzie. Politano viene a fare il titolare (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Mattino, Sport e News)

Politano diventa titolare nella Roma, sono sicuro che domenica giocherà (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Mattino, Sport e News)

Domani la Roma contro il Parma rischia. In Coppa Italia è la squadra che corre maggior rischi tra le prime in classifica (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino, Sport e News)

Penso che la Roma stia valutando l’ipotesi di prendere un terzino sinistro, anche se più di qualcuno mi ricorda che è stato tesserato Bruno Peres quindi immagino che davvero si voglia fare un tentativo. Zaniolo? Mi sento di escludere che possa partecipare agli Europei (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma a gennaio farà altri due acquisti (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Mattino, Sport e News)

Barisic si allontana un po’ perché la richiesta dei Rangers è troppo elevata. Ottime sensazioni per Smalling con l’operazione con il Manchester che dovrebbe essere chiusa a circa 18 milioni più bonus. La Roma deve rimpiazzare anche il terzino sinistro e Petrachi potrebbe cercarlo in Italia (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Un giocatore che terrei d’occhio è Dijks del Bologna, fisicamente assomiglia molto a Barisic (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Politano per quello che può dare alla Roma in questo momento è più utile di Spinazzola. Questo è un momento molto delicato e se ne esce solo mantenendo la calma e ricordando che finora di buono qualcosa si è fatto e bisogna essere convinti e consapevoli di essere competitivi (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)