Villa Stuart: dopo l'arrivo a Fiumicino, Politano in clinica per le visite mediche (FOTO e VIDEO)

DA VILLA STUART EMANUELE ZOTTI - E' Matteo Politano il tassello scelto dalla Roma per completare la rosa dopo l'infortunio di Nicolò Zaniolo. L'esterno classe 1993, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, torna nella Capitale nell'ambito dello scambio con l'Inter che coinvolge Leonardo Spinazzola, che si trasferisce dunque in nerazzurro. Dopo esser sbarcato all'aeroporto di Fiumicino con un volo Alitalia AZ2021 proveniente da Milano Linate, tappa a Villa Stuart per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà alla Roma.

LIVE

9.48 - Politano arriva a Villa Stuart per sostenere le consuete visite mediche, prima di legarsi al club giallorosso.

DA FIUMICINO DAMIANO FRULLINI - 8.58 - Politano sbarca a Fiumicino. Il giocatore, apparso molto sorridente, non ha rilasciato dichiarazioni.