Matteo Politano riparte dalla Roma. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, l'esterno di piede mancino, grazie allo scambio che porterà Leonardo Spinazzola all'Inter, tornerà ad essere un giocatore della Roma. Perugia e Pescara le tappe prima di approdare al Sassuolo dove ottiene la consacrazione e il passaggio all'Inter, prima del ritorno alla Roma in uno scambio che lo valuta quasi 30 milioni di euro.