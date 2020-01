Termini: Roma in partenza per Reggio Emilia senza Politano (FOTO e VIDEO)

DALLA STAZIONE TERMINI E. ZOTTI - La Roma alle 15.25 è partita dalla stazione Termini per Reggio Emilia, dove si sposterà poi verso Parma dove domani sera alle 21:15 scenderà in campo contro gli uomini allenati da D'Aversa per la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra gli uomini di Fonseca non è presente il nuovo acquisto, Matteo Politano, atterrato nella Capitale questa mattina.