Petrachi punta Mertens e Piatek. Kolarov rinnova fino al 2021: "Ringrazio il club". Trauma alla coscia per Mkhitaryan, in 48 ore le visite mediche

L'addio di Daniele De Rossi, arrivato ieri sera in conferenza stampa ufficiale, ha lasciato un lungo eco, soprattutto nell'etere romano. L'ex numero 16 ha affermato di voler tornare per stare vicino alla famiglia e comincerà a studiare per diventare allenatore, anche se attualmente a Trigoria non c'è spazio per lui.

Il mercato comincia a riempirsi di nomi. Sul taccuino di Petrachi, alla ricerca di un vice Dzeko valido, sono spuntati due rivali: Dries Mertens e Krysztof Piatek. Il primo è ai ferri corti con il Napoli, ma l'ingaggio di quasi 4 milioni è uno scoglio non da poco. Il secondo, invece, è finito ai margini dell'attacco rossonero dopo l'arrivo di Ibrahimovic.

Alla ripresa degli allenamenti Mkhitaryan ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra dovuto ad una contusione procurata durante la gara contro il Torino. Trauma contusivo alla coscia anche per Zaniolo che ha svolto lavoro in palestra. Le condizioni di quest'ultimo, però, non necessitano di controlli medici.

