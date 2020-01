Dal bollettino giornaliero di Trigoria, arrivano notizie su alcune situazioni individuali. Mkhitaryan, subentrato nella ripresa contro il Torino, ha rimediato un trauma che gli ha lasciato un fastidio muscolare alla coscia sinistra: per l'armeno saranno necessari controlli nelle prossime 48 ore.

Trauma contusivo alla coscia destra, invece, per Zaniolo che oggi si è limitato a lavorare in palestra. Per lui, però, non saranno necessari controlli strumentali.