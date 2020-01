Trigoria: fastidio muscolare per Mkhitaryan. Rientro parziale in gruppo per Cristante, solo palestra per Zaniolo (FOTO)

La Roma è tornata al lavoro in vista della sfida contro la Juventus in programma domenica prossima. La squadra è stata divisa tra chi ha giocato e chi non è entrato contro il Torino: chi è sceso in campo ha svolto parte di recupero in campo e parte in palestra.

Problema per Mkhitaryan che ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra in seguito a un trauma subito intorno all'80' della sfida di domenica scorsa e dovrà essere controllato nelle prossime 48 ore. Zaniolo è rimasto a lavorare in palestra a causa di un trauma contusivo alla coscia destra ma non necessita di ulteriori controlli.

Rientro, parziale, in gruppo per Bryan Cristante che ha svolto parte dell'allenamento della squadra e parte individualmente. Seduta personalizzata per Fazio mentre Kluivert, Santon, Pastore e Zappacosta proseguono il percorso di recupero.