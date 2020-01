FOCOLARI: "Piatek alla Roma? Giocatore scadente, non segna mai" - PARISI: "Prenderei il polacco"

La ricerca di un attaccante in grado di ricoprire il ruolo di vice Dzeko è l'argomento di punta sulle frequenze radiofoniche giallorosse. Tra i nomi accostati alla Roma, oltre a Mertens , c'è anche quello di Piatek del Milan. Secondo Furio Focolari la punta del Milan non sarebbe qualitativamente all'altezza: "Non segna mai, è un giocatore scadente, non può giocare nella Roma". Del parere opposto invece Giovanni Parisi, che vedrebbe di buon occhio l'eventuale arrivo dell'attaccante: "Io il polacco lo prenderei".

Alessandro Austini commenta invece l'addio al calcio di De Rossi, tornando anche sulla scelta presa dal giocatore di lasciare la Roma alla fine della scorsa stagione: "De Rossi ha fatto una scelta coerente con i suoi valori ed è andato a fare un'esperienza personale. La Roma non lo ha cacciato, gli ha detto "resta, puoi fare tutto tranne giocare". Magari in futuro con altri dirigenti tornerà".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Mertens non lo vedo in alternativa a Dzeko, ma insieme a lui. Cambiando la strategia di gioco lo prenderei subito, ipotizzando un attacco con un modulo differente (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mertens per la Roma sarebbe un bel colpo. Si tratta di u grande giocatore che sta vivendo un momento complicato a Napoli, ma che nella storia del Napoli ha fatto un annata in cui segnava in continuazione (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Non c’è la nuova società, non c’è niente, chi mette i soldi per il mercato? Io non vedo queste possibilità di giocatori in entrata a meno che la Roma non piazzi qualche colpo in uscita. Juan Jesus, Kalnic, Under per esempio (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Con il Toro ci sono stati tanti errori tecnici, ma la reazione adesso me l'aspetto soprattutto da un punto di vista mentale, perché è proprio lì che Fonseca e il gruppo devono dimostrare di esser maturi. Piatek? Io lo prenderei (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Come si fa a pensare ad una scelta alternativa tra Mertens e Piatek, quando quest’ultimo non segna mai, è un giocatore scadente, non può giocare nella Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se dovesse uscire Kalinic qualcuno verrà preso per sostituirlo, allo stesso modo il discorso vale per Juan Jesus. Il problema è l’ingaggio che è molto alto per entrambi (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)