Roma Femminile: visite mediche a Villa Stuart per la Ekroth. In prova la venezuelana Guarecuco (FOTO E VIDEO)

DA VILLA STUART EMANUELE ZOTTI - La Roma Femminile mette a segno il primo colpo di questo mercato invernale. Il club giallorosso ha infatti trovato l'accordo con Petronella Ekroth, difensore centrale svedese, che ha già disputato una stagione in Serie A con la Juventus. Prima della firma sul contratto la calciatrice si è presentata a Villa Stuart per sostenere le consuete visite mediche.

Colpo in difesa per la @ASRomaFemminile Petronella #Ekroth è arrivata a Villa Stuart per le visite mediche #ASRoma @tempoweb @LAROMA24 pic.twitter.com/HUF9CgDbze

— Emanuele Zotti (@Ema_Zotti) January 7, 2020