Roma, serve Piatek: è il profilo ideale

Nonostante le dichiarazioni di Petrachi e Fonseca che nella prima settimana del 2020 hanno confermato Kalinic per la seconda parte di stagione, la Roma proverà a sistemare altrove l'attaccante di proprietà dell'Atletico Madrid.

E per sostituirlo, la dirigenza giallorosso sta tenendo Piatek, acquistato un anno fa dal Milan e oggi finito in disgrazia oltre che dietro a Ibrahimovic. Tanto che l'ex attaccante del Genoa vorrebbe spostarsi in prestito per rilanciarsi visto l'arrivo dell'ingombrante svedese.

(corriere dello sport)

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO