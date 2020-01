Il caso Spinazzola-Politano potrebbe finire in tribunale. Fonseca pensa alla partita con il Genoa e al mercato: "Cerchiamo solo un'ala che possa prendere il posto di Zaniolo". Oltre Shaqiri proposto Iago Falque

La Roma prova a mettere da parte ciò che è accaduto nella giornata di ieri, nella trattativa tra Politano e Spinazzola, pensando alla partita che la vedrà impegnata domani alle 18 a Genova contro la i rossublù allenati da Nicola. Mister Fonseca, nella conferenza stampa tenutasi oggi a Trigoria, ha dichiarato che nonostante gli eventi di cui è stato protagonista Spinazzola domani sarà titolare a Marassi, aggiungendo: "Non conosco i dettagli di questa situazione, ma devo dire che se la società ha deciso così, sicuramente ha fatto bene. Ho fiducia totale, avrei voluto avere qui Politano, è la verità. Ma ho totale fiducia in Petrachi, se hanno deciso così hanno avuto le loro ragioni".

Petrachi intanto è a lavoro per cercare rinforzi da dare a Fonseca. I giallorossi sperano sempre di riuscire a portare Matteo Politano nella Capitale, magari con una formula diversa da quella del prestito con obbligo di riscatto. In alternativa sono stati fatti i nomi di Xherdan Shaqiri, attualmente in forza al Liverpool, di Adnan Januzaj, esterno del Real Sociedad, e di un ex giocatore della Roma, Iago Falque, che il Torino avrebbe proposto a Petrachi, non riscontrando però particolare interesse.

