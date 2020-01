Calciomercato Roma: contatti con Januzaj, possibile prestito con diritto di riscatto

Dopo la definitiva chiusura dell'affare Politano-Spinazzola, con i due giocatori che sono rientrati nelle rispettive città, Petrachi è alla ricerca di altri giocatori per sostituire Zaniolo. Uno tra questi è Adnan Januzaj, esterno belga classe '95 in forza al Real Sociedad, valutato 15 milioni. La Roma avrebbe intrapreso dei contatti con il giocatore. L'ex Manchester United potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

