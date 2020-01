PARISI: "Se sta bene mentalmente, domani schiererei Spinazzola" - ORSI: "Shaqiri? Non so cosa possa aggiungere alla Roma"

Calciomercato e campo. Le discussioni lungo le frequenze radiofoniche si alternano tra giudizi sul mancato scambio Politano-Spinazzola, sulla possibilità Shaqiri e sul match col Genoa. "Se sta bene mentalmente farei giocare Spinazzola: oltre a rilasciarlo, servirebbe anche tatticamente", il pensiero di Giovanni Parisi. "Spinazzola? Secondo me Fonseca in conferenza normalizzerà la situazione", rilancia Alessandro Austini.

"Shaqiri lo abbiamo già visto all’Inter. Mi sembra un acquisto tanto per fare qualcosa, non so che cosa possa aggiungere alla Roma", il punto di Fernando Orsi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Nel calcio le trattative possono saltare in qualsiasi minuto, sono cose che purtroppo capitano. Il problema ora è per Spinazzola, che rischia di passare come un giocatore non in condizione quando invece le visite mediche sono state superate. Shaqiri? A questo punto mi terrei Under (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Conte cerca un altro terzino sinistro attualmente, è quindi evidente che il tecnico non ha avallato la scelta di Spinazzola. La trattativa è stata grottesca. Tra Roma e Inter i rapporti non erano idilliaci dopo il mancato passaggio di Dzeko in nerazzurro l'estate scorsa, ma non è stata certo questa la causa del mancato trasferimento dei giocatori. Adesso la Roma proverà a prendere Shaqiri, Suso invece non fa impazzire Fonseca (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Se sta bene mentalmente farei giocare Spinazzola: oltre a rilasciarlo, servirebbe anche tatticamente. Spero che la Roma prenda il sostituto di Zaniolo ma senza privarsi di Under (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Non credo c'entri Conte nel mancato scambio tra Roma e Inter. E' evidente che i nerazzurri hanno avuto un ripensamento, ma i contratti li fanno i dirigenti. Vendetta per l'affare Dzeko? Non credo proprio (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma a Marassi qualcosa può rischiare, ma il Genoa è ai minimi termini. I giallorossi devono avere molta pazienza e restare concentrati per portare a casa i tre punti. Suso non lo prenderei mai. Fonseca è un allenatore che si adatta e fa bene a cambiare schemi, ma adesso non cominciamo a fare i paragoni tattici con i grandissimi allenatori. In questo momento non c’è molta differenza come qualità tecniche tra Spinazzola e Bruno Peres. Shaqiri lo abbiamo già visto all’Inter. Mi sembra un acquisto tanto per fare qualcosa, non so che cosa possa aggiungere alla Roma. E' un'alternativa leggera che non sposta tanto (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Spinazzola? Secondo me Fonseca in conferenza normalizzerà la situazione: dirà che è un'opzione, teoricamente risponderà così. In attacco domani mi aspetto Kluivert con Under, Pellegrini e Dzeko (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)