Difesa, si cambia. Fuori Juan Jesus dentro Ibanez

Petrachi al lavoro sul reparto difensivo: il ds giallorosso ha infatti preso Roger Ibanez, brasiliano classe '98 con due presenze nell'Atalanta. Il giocatore arriverà a Roma probabilmente tra domani sera e lunedì in prestito gratuito per 18 mesi con riscatto già fissato a 10 milioni di euro, legato a determinate condizioni. Inoltre, dovrebbe guadagnare intorno ai 700mila euro. Sembrava destinato al Bologna dell'ex ds romanista Sabatini, prima dell'affondo della Roma con Fonseca che ha contattato Ibanez per convincerlo a trasferirsi a Trigoria.

Con il suo arrivo, l'indiziato a lasciare la Roma è Juan Jesus. Il feeling tra Fonseca e il brasiliano non è scattato ed è fuori dalle scelte del tecnico. Su di lui si è fatta avanti con convinzione la Fiorentina, che lo vorrebbe in prestito mentre il giallorosso vuole cambiare maglia solo a titolo definitivo. Il club viola offre 4 milioni, cifra al momento ritenuta bassa dalla Roma. Controversa la situazione legata a Cetin: Fonseca, dopo Parma, ha detto di volerlo tenere in squadra, Petrachi è più propenso a mandarlo in prestito.