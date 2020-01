Spinazzola-Politano finisce in tribunale

Alta tensione tra Roma e Inter. Ausilio, ds nerazzurro, ha provato a ricucire il rapporto dialogando con Petrachi, ma Marotta, pure per dimostrare al suo collaboratore di essere l'unico riferimento della proprietà cinese, ha bloccato la trattativa creando i i presupposti per farla saltare. La ha infatti considerato impossibile accettare le condizioni proposte dai nerazzurri (numero di presenze (15) e il minutaggio di minino 45').

A questo punto non è escluso che la vicenda possa finire in tribunale con la Roma che potrebbe fare causa all'Inter. Gli estremi esistono per il mancato rispetto dell'impegno precontrattuale e anche per il danno d'immagine procurato a Spinazzola, svalutato durante la fase cruciale della negoziazione.

(Il Messaggero)