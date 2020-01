Calciomercato Roma: proposto anche Iago Falque. Ma non tramonta Politano

Ore di mercato frenetiche in casa Roma, alla spasmodica ricerca di un esterno offensivo per sostituire l'infortunato Zaniolo. Dopo il naufragio della trattativa con l'Inter per lo scambio Politano-Spinazzola, sono tanti i nomi in lizza: da Januzaj fino a Shaqiri. Come appreso da la redazione de LAROMA24.IT, inoltre, nella giornata di oggi sarebbe stato proposto anche il ritorno di Iago Falque, in giallorosso nella stagione 2015-16 con 22 presenze e 2 gol all'attivo. Reazione tiepida quella della Roma, non convinta dell'esterno spagnolo. Questo anche perchè non sembrerebbe tramontata del tutto la pista che porta a Matteo Politano, che dopo aver svolto le visite mediche a Villa Stuart è stato costretto a riprendere la strada verso Milano nonostante i tentativi del club di finalizzare l'accordo per il suo arrivo. La dirigenza romanista, però, è rimasta in parola con l'ex Sassuolo e il suo entourage, e fino alla fine proverà a portarlo nella Capitale: si lavora sulla formula del prestito con diritto di riscatto o addirittura prestito secco.

