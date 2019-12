Aspettando Friedkin, la Roma torna in campo: differenziato per Smalling e Pellegrini. Ipotesi United per Under

E' arrivato nella notte il comunicato ufficiale atteso durante la giornata di ieri: la Roma ha confermato la trattativa con il Gruppo Friedkin, pur sottolineando che ad ora "non è stato formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione". Sui quotidiani, intanto, si svela come l'avventura calcistica di James Pallotta potrebbe non chiudersi con la Roma: il numero uno giallorosso, infatti, potrebbe ripartire dalla seconda divisione inglese.

Rientro in campo, intanto, per i giocatori della Roma che oggi è tornata a lavorare a Trigoria: lavoro differenziato per Smalling e Pellegrini. Novità sul difensore inglese: l'offerta della Roma allo United è salita a 15 milioni più 3 di bonus. Proprio i 'Red Devils', invece, hanno messo gli occhi su Under.

