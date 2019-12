FOTO - Trigoria: la Roma torna a lavoro dopo la pausa natalizia

Dopo i 9 giorni di riposo concesso dal tecnico Fonseca per la pausa nataliza, questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria . I giallorossi, che il primo gennaio si alleneranno a porta aperte al Tre Fontane, devono preparare la sfida di domenica contro il Torino. Parte iniziale della seduta dedicata all'attivazione muscolare, poi una parte atletica sul campo C ed infine una fase tattica. Hanno lavorato individualmente Pellegrini e Smalling. Personalizzato per Zappacosta, Pastore, Santo, Kluivert e Cristante. Questi i migliori scatti della seduta odierna.