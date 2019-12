MELLI: "Friedkin deve ridare alla Roma l'identità che ha perso in questi anni" - INFASCELLI: "Ma il cambio di proprietá non basterà a far dimenticare le delusioni..."

Ore frenetiche in casa Roma, che sta passando di mano da James Pallotta a Dan Friedkin. E nell'etere romano non si parla d'altro: "Parliamo di una svolta per il club, ma è difficile capire dove ci porterà. Se Friedkin ha investito così tanto vorrà dire la sua, ma per vedere grandi cambiamenti sul mercato e a livello dirigenziale bisognerà aspetterà fino a giugno", questo il pensiero di Roberto Infascelli.

Ci va più cauto, invece, Federico Nisii: "Quello che si legge sui cambiamenti con la nuova proprietà è aria fritta: è prematuro, meglio restare cauti e attenersi ai fatti. La realtà oggi è che la Roma è forte e va salvaguardata"

Friedkin dev’essere un vero amante del calcio. Un uomo che vive dall’altra parte dell’Oceano e spende tutti questi soldi per prendere la Roma lo deve aver fatto sicuramente per una passione smisurata. Non deve commettere l’errore fatto da Pallotta: non deve promettere traguardi impossibili da raggiungere. C’è bisogno ridare alla Roma l’identità che ha perso in questi anni (FRANCO MELLI, Radio Radio 104.5 - Radio Radio Mattino Sport & News)

Friedkin deve dare alla gente l’idea di poter finalmente vincere qualcosa. Ok lo stadio e il business, ma servono vittorie e trofei (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5 - Radio Radio Mattino Sport & News)

Parliamo di una svolta per il club, ma è difficile capire dove ci porterà. Se Friedkin ha investito così tanto vorrà dire la sua, ma per vedere grandi cambiamenti sul mercato e a livello dirigenziale bisognerà aspetterà fino a giugno. Ma non basterà il passaggio di proprietà a far dimenticare le delusioni di questi anni (ROBERTO INFASCELLI, Nsl Radio, 90.0)

Quello che si legge sui cambiamenti con la nuova proprietà è aria fritta: è prematuro, meglio restare cauti e attenersi ai fatti. La realtà oggi è che la Roma è forte e va salvaguardata (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Pallotta aveva perso l’entusiasmo. Era sempre meno presente e negli anni è avanzata la figura oscura di Baldini. Nonostante Pallotta abbia valorizzato il brand negli ultimi tempi la situazione era diventata stantia (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio 104.5 - Radio Radio Mattino Sport & News)

Pallotta non ha vinto niente come trofei, ma la Roma oggi ha una consistenza economica notevole, importante (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5 - Radio Radio Mattino Sport & News)

Dico a Friedkin di operare in maniera diversa da quella di Pallotta: serve una proprietà più vicina e con più attenzione ai tifosi e che pensi a costruire una squadra come l’Inter e la Juventus (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5 - Radio Radio Mattino Sport & News)

Friedkin non dovrà fare gli errori fatti da Pallotta, deve affidarsi a Fienga, Petrachi e Fonseca: loro tre devono essere la base per costruire la Roma. Non penso che arriverà e investirà subito sul mercato, prima dovrà risanare la società e vincere i trofei (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5 - Radio Radio Mattino Sport & News)