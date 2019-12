Calciomercato Roma: Petrachi concentrato sulle uscite. Per Under ipotesi Manchester United

ESCLUSIVA LR24.IT (Paolo Rocchetti) - Petrachi e la Roma concentrati sulle uscite, nonostante l'imminente passaggio di proprietà al magnate Dan Friedkin. Nelle ultime ore il ds sta intensificando i contatti con molti operatori di mercato per cercare di piazzare qualche esubero in rosa. I nomi sono quelli di Juan Jesus, Perotti, Kalinic (per ora rifiutata la proposta del Bordeaux), Pastore (per lui sono stati fatti sondaggi in Ligue 1), il rientrante Nzonzi, su cui ha messo gli occhi il Lione di Garcia e l'Everton di Ancelotti. Un nome che potrebbe partire a seguito di un'offerta importante (sui 40 milioni) potrebbe essere Cengiz Under, magari in Premier League, direzione Manchester United, qualora non riuscisse ad acquistare altri giocatori in quel ruolo nel mercato di riparazione.