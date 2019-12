Calciomercato Roma: offerti 15 milioni più 3 di bonus al Manchester United per Smalling. I Red Devils ne chiedono 20

Tra il sempre più vicino cambio proprietà da Pallotta a Friedkin e il campo c'è spazio anche per il mercato. Arrivato in prestito oneroso a Roma sul finire del mercato estivo, Chris Smalling ha conquistato tutti, da Fonseca ai tifosi. Ora il ds Petrachi è al lavoro per riscattare il difensore dal Manchester United: come riferisce su Twitter il giornalista della "Gazzetta dello Sport" Nicolò Schira, la Roma ha offerto 15 milioni di euro più 3 di bonus ai Red Devils, che ne chiedono almeno 20. Per il 6 giallorosso è pronto un contratto quinquennale da 3,2 milioni a stagione.

