Pallotta sta uscendo di scena dalla Roma, ma non sembra intenzionato a lasciare il calcio. Terrà almeno il 3% del club giallorosso, ma avrebbe già chiesto al suo braccio destro Baldini di trovargli qualche possibilità di investimento in un club inglese. Il bostoniano, dunque, dopo i 7 anni alla guida della Roma, è pronto a rimettersi in gioco in Inghilterra, dove potrebbe ripartire da un club di seconda divisione.

(La Repubblica)