Roma, allenamento congiunto con la Primavera (FOTO)

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L'operazione Celik-Juventus è stata clamorosa. L'ufficialità è arrivata da pochi minuti. E il giornalista ha appena svelato un retroscena. Sì, perché si parlava di un accordo trovato e addirittura fir...
Celik è ormai un ex calciatore della Roma. Lo stesso turco, con un post su Instagram, ha ufficializzato, di fatto, il suo passaggio alla Juventus. "Oggi nel salutare questa grande famiglia provo emozi...
Oggi è iniziato il raduno della Roma femminile. Molti addii ma anche acquisti che devono essere solamente ufficializzati secondo il giornale. Dalla Lazio arriveranno Martina Piemonte ed Elisabetta O...
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