Roma, allenamento congiunto con la Primavera (FOTO)

Calciomercato Roma, retroscena Celik: il club aveva firmato il contratto

lug 16, 21:49

L'operazione Celik-Juventus è stata clamorosa. L'ufficialità è arrivata da pochi minuti. E il giornalista ha appena svelato un retroscena. Sì, perché si parlava di un accordo trovato e addirittura fir...