Trigoria, si prepara il derby con Massara e Ranieri a bordocampo. Onorato: "Il sindaco segue l'iter stadio". Intanto esauriti i biglietti per la sfida europea a Nizza

La Roma guarda avanti dopo la sconfitta con il Torino e mette subito nel mirino la stracittadina. La squadra è tornata ad allenarsi a Trigoria sotto gli occhi attenti di Massara e di Ranieri, per iniziare a preparare una delle sfide più sentite della stagione. Mentre in campo si prepara la partita, notizie importanti arrivano anche sul fronte istituzionale, con le parole dell'assessore Onorato che aggiorna sull'iter per il nuovo stadio. Una giornata che registra anche la grande passione dei tifosi, che hanno polverizzato i biglietti per la trasferta europea di Nizza, e l'iniziative del club con il progetto "Al Mio Posto". A completare il quadro, la notizia che anche per la Roma Femminile si profila un derby all'orizzonte, nella semifinale di Serie A Women's Cup.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

QUI TRIGORIA: ESAURITI I BIGLIETTI PER L’ESORDIO EUROPEO A NIZZA

REUNION GIALLOROSSA: L'INCONTRO TRA SPALLETTI, DE ROSSI, PIZARRO, TONETTO, PERROTTA E SCALA (FOTO)

ONORATO: "IL SINDACO STA SEGUENDO IN PRIMA PERSONA L'ITER DELLO STADIO DELLA ROMA"

POST MATCH - DISTANZE DI RELAZIONE

FEMMINILE, SERIE A WOMEN'S CUP: IN SEMIFINALE SARÀ DERBY

GIUDICE SPORTIVO: PRIMA SANZIONE PER WESLEY E ANGELINO

TRIGORIA: RIPRESA IN VISTA DEL DERBY. MASSARA E RANIERI ASSISTONO ALL'ALLENAMENTO (FOTO E VIDEO)

"AL MIO POSTO", IL PROGETTO DELLA ROMA: GLI ABBONATI DI COPPA POTRANNO DONARE IL LORO POSTO A TIFOSI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ ECONOMICA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO

LR24