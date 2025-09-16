Onorato: "Il sindaco sta seguendo in prima persona l'iter dello stadio della Roma"

L'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport del comune di Roma, Alessandro Onorato, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Tra i temi trattati, anche quello dello stadio delle due squadre romane. Di seguito uno stralcio.

La Roma sogna uno stadio da 5000 giorni, la Lazio si è mossa per il Flaminio. A che punto siamo?

"Purtroppo nella nostra città non tutti guardano al futuro. Per 30 alberi e 3 pipistrelli si prova a dire ad esempio che un investimento da oltre un miliardo, quello dello stadio della Roma, vada fermato. Il sindaco sta seguendo in prima persona l'iter dello stadio della Roma ed è una garanzia per tutti. Sono sicuro che a breve ci saranno ulteriori novità. Per la Lazio stiamo aspettando l'integrazione che riguarda il piano economico asseverato, poi potrà partire la conferenza dei servizi che si esprimerà in termini di impatto ambientale, urbanistico, sostenibilità e tutela monumentale. Di sicuro noi il Flaminio non lo vogliamo lasciare in quelle condizioni".