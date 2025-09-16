Femminile, Serie A Women's Cup: in semifinale sarà Derby

16/09/2025 alle 15:11.
La Roma Femminile sfiderà la Lazio nella semifinale di Serie A Women's Cup. Le giallorosse di mister Rossettini sfideranno le biancocelesti martedì 23 settembre presso lo Stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, sede della Final Four. Il fischio d'inizio sarà alle ore 20:30.