Femminile, Serie A Women's Cup: in semifinale sarà Derby

La Roma Femminile sfiderà la Lazio nella semifinale di Serie A Women's Cup. Le giallorosse di mister Rossettini sfideranno le biancocelesti martedì 23 settembre presso lo Stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, sede della Final Four. Il fischio d'inizio sarà alle ore 20:30.
? La nostra avversaria nella semifinale di Serie A Women’s Cup sarà la Lazio
?️ La gara si giocherà martedì 23 settembre alle 20:30 allo Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia#ASRomaFemminile pic.twitter.com/LtmiXFecNk
— AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) September 16, 2025