PES: "Dybala alternativa di lusso? A 9 milioni l'anno è difficile" - MANGIANTE: "Gasperini contro il Torino ci ha messo del suo"

Messo da parte Roma-Torino, in casa Roma è già tempo di derby. Domenica i giallorossi allenati da Gasperini affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri. Le voci dell'etere romano si concentrano sul prossimo campionato e sulla situazione legata a Dybala. Lorenzo Pes parla dell'argentino: "Dybala alternativa di lusso a nove milioni annui mi sembra un lusso abbastanza difficile". Angelo Mangiante, invece, parla del match di domenica: "Gasperini ci ha messo del suo con alcune scelte sbagliate".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Dybala alternativa di lusso a nove milioni annui mi sembra un lusso abbastanza difficile. Purtroppo le sue ultime stagioni non hanno grandi numeri, l’anno scorso ha giocato ad alto livello solo per tre mesi (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non c’è momento migliore per la Lazio per affrontare il derby: solitamente questa partita la vince o la gioca meglio la squadra che sta più in difficoltà (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi aspetto una reazione da parte di Roma e Lazio rispetto alle prestazioni contro Torino e Sassuolo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Roma e Lazio arrivano male al derby, ma i biancocelesti peggio. I giallorossi sono stati pessimi contro il Torino, ma hanno delle certezze in più rispetto agli uomini di Sarri (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Dybala è un meraviglioso lusso da gestire. Ogni volta la Roma sbatte la testa su questa cosa. La sconfitta contro il Torino è amarissima: Gasperini ci ha messo del suo con alcune scelte sbagliate (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)

In questo momento Roma e Lazio sono due squadre ammalate (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Roma e Lazio arrivano al derby più o meno nello stesso modo ed entrambe hanno l’opportunità di uscire da questa parvenza di crisi (ALESSANDRO FUSCO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)