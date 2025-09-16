Serata amarcord per alcuni grandi ex del recente passato giallorosso. Uscita a cena infatti per Luciano Spalletti in compagnia di alcuni dei protagonisti con cui ha condiviso la prima esperienza alla Roma: erano presenti infatti anche Daniele De Rossi, David Pizarro, Simone Perrotta, Max Tonetto e Vito Scala. Lo scatto è stato immortalato e condiviso sulle storie di Instagram dallo stesso Tonetto.
Instagram, cena tra ex: Spalletti con De Rossi, Pizarro, Tonetto, Perrotta e Scala (FOTO)
16/09/2025 alle 09:23.