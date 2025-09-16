"Al Mio Posto", il progetto della Roma: gli abbonati di coppa potranno donare il loro posto a tifosi in condizioni di fragilità economica

Nasce un nuovo progetto solidale della Roma per aiutare chi è in condizione di fragilità economica: "Al Mio Posto" grazie al quale gli abbonati di coppa che non potranno recarsi all stadio potranno donare il loro biglietto a tifosi in difficoltà. Il comunicato della Roma:
Nasce il progetto “Al Mio Posto”: gli abbonati di coppa potranno donare il proprio posto in caso di impedimento
Prende il via un progetto solidale che consentirà agli abbonati di coppa che non possono assistere ad una partita di donare il proprio posto a tifosi in condizioni di fragilità economica.
A partire dalla gara di UEFA Europa League in programma allo Stadio Olimpico il 2 ottobre contro il Lille, tutti gli abbonati di coppa che sanno di non poter essere presenti sugli spalti avranno la possibilità di donare il proprio posto per quella partita comunicando la propria intenzione al Club tramite questo form entro il 22 settembre alle ore 18:00.
L’AS Roma provvederà a segnalare successivamente la disponibilità di posti gratuiti alle parrocchie e alle case famiglia della propria Community che forniscono assistenza a persone in condizioni di fragilità economica.
Con il progetto “Al Mio Posto” – che nasce su suggerimento di alcuni abbonati che vivono all’estero desiderosi di aiutare altri “fratelli romanisti” – il Club vuole agevolare la creazione di una rete solidale che permetterà a tifosi in difficoltà di poter vivere gratuitamente le emozioni di una partita della Roma utilizzando una tipologia di abbonamento che non prevede la rivendita in caso di impedimento del titolare.
(asroma.com)