Domani c'è il Milan, Mourinho 'punge' la stampa: «Roma meno protetta». Ancora esclusi Villar, Mayoral, Reynolds e Diawara

Appuntamento con un altro big match. Con l'obiettivo di fare bottino pieno, cosa che non è riuscita nel derby e con la Juve. Domani la Roma sfida il Milan e cerca una vittoria di prestigio per certificare il rilancio in campionato. José Mourinho conferma la sua linea: in campo giocheranno sempre i suoi 'fedelissimi', più qualche cambio rispetto all'undici vittorioso mercoledì scorso a Cagliari. Per il Milan ci saranno però gli stessi convocati, esclusi i 'Primavera' Volpato e Missori. Confermata dunque l'esclusione (sarebbe la terza consecutiva) per Villar, Mayoral, Reynolds e Diawara, tra i protagonisti in negativo del 6-1 incassato dal Bodo/Glimt. Mourinho non manca poi di bacchettare i giornalisti: "Inizio a capire perché Roma è una piazza difficile..."

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSPORT - FELIX SALUTA LA PRIMAVERA: LA DECISIONE COMUNICATA DA MOU A DE ROSSI

CALCIOMERCATO ROMA: ZALEWSKI RINNOVA FINO AL 2025

MASSIMO ASCOLTO - VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

CONFERENZA STAMPA, PIOLI: "ROMA CON TALENTO E CARATTERE. OUT REBIC, THEO C'È"

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: "STESSI CONVOCATI DI CAGLIARI E FORMAZIONE SIMILE. INIZIO A CAPIRE PERCHÈ ROMA È UNA PIAZZA DIFFICILE"

ROMA-MILAN, CONTINUA LA LINEA DURA DI MOURINHO: NON CONVOCATI VILLAR, MAYORAL, REYNOLDS E DIAWARA - IL TECNICO: "STESSI CONVOCATI DI CAGLIARI"

MOURINHO SULLA PIAZZA: "INIZIO A CAPIRE PERCHÈ ROMA È DIFFICILE, IN ALTRI CLUB SENTI PROTEZIONE"

LR24