VIDEO - Mourinho sulla piazza: "Inizio a capire perché è difficile, in altri club senti protezione"

José Mourinho e la piazza."Potevi dire che di solito entriamo bene e non subiamo gol all'inizio della partita, ma siete bravi a trovare sempre il lato negativo della situazione. Per me come allenatore sarebbe frustrante subire gol subito, può succedere. Che posso dirti? Complimenti, siete bravi a trovare sempre una situazione negativa. È un po' come con i giocatori che non sono convocati: sarebbe più facile dire che una squadra come la Roma ha in panchina 6-7 giocatori di meno di 20 anni. Adesso inizio a capire perché tutti dicono che la piazza di Roma è difficile. In altri club di solito senti sempre più protezione e positività con la gente di casa - ha detto in conferenza stampa il portoghese alla vigilia di Roma-Milan - . Magari la Roma è più difficile anche per questo, ma va bene, è divertente anche così".

