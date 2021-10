Conferenza stampa, MOURINHO: "Stessi convocati di Cagliari, col Milan formazione simile. Inizio a capire perché la piazza è difficile..." (VIDEO)

José Mourinho torna a parlare in conferenza stampa: dopo la squalifica scontata a Cagliari, domani il tecnico tornerà in panchina nel big match che vedrà la Roma avversaria del Milan all'Olimpico. Alla vigilia della sfida il portoghese è intervenuto in conferenza stampa dal "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Le sue dichiarazioni:

Cosa rappresenta questa sfida contro il Milan?

"Personalmente mi piace giocare contro i migliori e penso di trasmettere bene ai giocatori questa sensazione di affrontare squadre più in alto in classifica e con obiettivi diversi dai nostri. Non ci sono problemi, ma solo motivazioni. Quando io ero in Italia, Pioli non allenava in Serie A. Domani avrò il piacere di conoscerlo e salutarlo prima e dopo la partita. Il suo lavoro ha qualcosa di simile di quello che devo fare io qui. Ha tanto merito in quello che sta facendo, ma mi sembra che si parli di un lavoro della società: dietro di lui ci sono persone come, per dare un esempio, Maldini e ci sono una struttura stabile, una rosa che migliora in ogni finestra di mercato, un'evoluzione del club".

I giocatori non convocati nelle ultime settimane torneranno o no?

"Sei più interessata in chi è convocato o no? I convocati sono gli stessi dell'ultima partita tranne Volpato che ha giocato ieri 90 minuti con la Primavera. I risultati della Primavera non sono la cosa più importante per noi, ma mi piace non distruggere la Primavera e prendere 3-4 giocatori e non metà della squadra. Per questo Volpato e Missori non sono convocati con noi".

Parlando di Mkhitaryan, cosa gli sta succedendo? Rimane uno dei suoi fedelissimi?

"I fedelissimi sono tutti quelli che stanno in rosa. Purtroppo possono iniziare 11 giocatori e in panchina ci sono 12 giocatori, che a volte sono tanti. Non posso convocare tutti. Fedelissimi? Capisco quello che intendi. Mkhitaryan sta facendo bene, non è più un ragazzino e non ha 25 anni. Ha giocato contro il Napoli, dopo 45 minuti contro il Cagliari e l'ho cambiato, avevo bisogno di più profondità con El Shaarawy che mi piace tanto. È fedelissimo sempre".

Giocherà domani?

"Non rispondo. Giocare titolare e non giocare titolare non cambia niente. È importante e fedelissimo. Fuzato non ha giocato un minuto e per me è un fedelissimo. Se Mkhitaryan gioca o non gioca è una storia diversa, ma è un fedelissimo".

Volevo chiederle se proporrà la stessa formazione, ma le chiedo di Spinazzola: come sta?

"Non sarà la stessa, ma simile. Per noi è facile, rispetto al Milan, sbagli per uno o due giocatori non per sei. Spinazzola sta bene, lo specialista che l'ha operato è stato qui due giorni. Va tutto benissimo, non c'è nessun passo indietro. Ma preferisco non dire quando giocherà, preferisco non rischiare. Ci sono solo notizie negative, niente di negativo".

Nelle ultime partite avete subito 2 gol e segnati 4, è cambiato qualcosa?

"Vogliamo segnare di più e se possibile subire di meno. Guardando ai gol subiti è una media positiva. Contro di squadra di qualità è difficile segnare, ma è importante competere. Per vincere devi segnare e difendere bene. è un luogo comune ma è importante avere una buona organizzazione difensiva. Pensiamo stiamo migliorando, ma poco a poco".

Domani serve la vittoria?

"Sempre. Non è contro il Milan, ma contro il Cagliari, Milan e Venezia. Vogliamo questo e contro il Napoli si è visto che nell'ultimo minuto la squadra voleva vincere e nell'ultimo corner si giocava la vita. Vogliamo vincere, non cambia niente. Non posso dire nulla di più. Magari domani non vinciamo, ma entriamo in campo con voglia di vincere. Questo porta la gente allo stadio anche dopo un risultato negativo. Dopo la sconfitta di Verona, con la Lazio e la vergogna di Bodo la gente viene allo stadio, per una questione di sangue ma anche per atteggiamento della squadra. Non cambiamo questo".

Come si difende dentro l'area?

"Capisco quello che dici, ma è difficile per una squadra avere 90 minuti di controllo della partita. In qualche campionato è possibile, qui no. Ci sono momenti, anche quando sei dominatore, dove per forza il blocco si abbassa per merito dell'avversario e poi ci sono giocatori di qualità. Ibra e Giroud per dominio sono difficili da parare".

In queste prime 10 giornate la Roma ha subito 10 gol, 5 nel primo quarto d'ora della ripresa. È casuale?

"Siete bravi a trovare sempre il lato negativo della situazione. Per me sarebbe frustrante subire gol subito, può succedere. Che posso dirti? Complimenti, siete bravi a trovare situazione negativa. È un po' come i giocatori che non sono convocati. Sarebbe più facile dire che una squadra come la Roma ha in panchina giocatori con meno di 20 anni. Adesso inizio a capire perché dicono che la piazza di Roma è difficile. In altri club senti più protezioni, magari la Roma è più difficile anche per questo, ma va bene, è divertente anche così".