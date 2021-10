Felix saluta la Primavera: la decisione di Mourinho comunicata a De Rossi

Ieri pomeriggio Felix Afena-Gyan ha tifato dalla tv la sua ex squadra impegnata a Bergamo contro l'Atalanta. La sua "ex" è ormai la Primavera della Roma. Mourinho ha infatti comunicato ad Alberto De Rossi la volontà di tenere Felix in prima squadra almeno fino a dicembre. Il che sta a significare che probabilmente non scenderà più in campo con i suoi pari età e che a gennaio - in base anche all'evoluzione del mercato - la Roma prenderà una decisione sul suo futuro: o tenerlo in rosa, oppure mandarlo in prestito. Lo Special One invece se lo gode ed è pronto a sfruttare la sua freschezza nelle prossime gare. Nelle gare di Conference League contro il Bodo e lo Zorya non potrà giocare, ma chissà che non possa ritagliarsi un po' di spazio invece in campionato.

(corrieredellosport.it)

