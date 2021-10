Roma-Milan: ancora out Villar, Diawara, Reynolds e Mayoral

Villar, Diawara, Reynolds e Mayoral non ci saranno neanche contro il Milan, sfida in programma domani sera allo stadio Olimpico. Dopo essere stati esclusi con Napoli e Cagliari, dopo il pesante ko e la pessima prestazione contro il Bodø/Glimt, i quattro non sono convocati per domani. Sarà presente, invece, Marash Kumbulla già reintegrato in occasione della trasferta di Cagliari.

Lo svela José Mourinho in conferenza stampa: "I convocati sono gli stessi dell'ultima partita tranne Volpato che ha giocato ieri 90 minuti con la Primavera. I risultati della Primavera non sono la cosa più importante per noi, ma mi piace non distruggere la Primavera e prendere 3-4 giocatori e non metà della squadra. Per questo Volpato e Missori non sono convocati con noi".