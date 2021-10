PRUZZO: "Se la società asseconda Mourinho, la Roma è nella direzione giusta per vincere" - AGRESTI: "Col Milan partita alla pari"

Si parla di Roma-Milan nell'etere romano. Alla vigilia della sfida ai rossoneri, si analizza il momento dei giallorossi: "Non credo che i giallorossi lotteranno per lo scudetto, però battendo il Milan potrebbe acquistare coraggio. È una grande opportunità per la Roma, è una partita alla pari", il pensiero di Stefano Agresti.

Roberto Pruzzo parla invece di Josè Mourinho: "Sta cercando di dare un’identità alla squadra. Ha fatto delle scelte molto drastiche su una serie di calciatori. Se la società lo asseconda, credo che da qui alla prossima stagione sapremo se la Roma stia andando nella direzione giusta per poter lottare per traguardi importanti"

I gol contro il Cagliari sono arrivati da due calci da fermo. I sardi sono ultimi in classifica, non va presa con troppo entusiasmo quella vittoria. Ora la Roma deve confermarla contro il Milan. I giocatori vogliono più bene a Pioli che a Mourinho, sono passati i tempi in cui i giocatori dicevano che si sarebbero buttati nel fuoco per lui. Giocando sempre con i soliti non arrivi a fine anno (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Pensavo che Mourinho unisse la squadra, c’erano giocatori che si sarebbero buttati nel fuoco per lui. Forse ora avrà cambiato strategia. Va avanti con questi 11/12, facendo completamente fuori gli altri. Prima non era così (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Quella di Mourinho è una semplice gestione dei calciatori, nel 2005 Spalletti mise fuori Cassano, lo scorso Fonseca fece a meno di Dzeko. (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)