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Costa d’Avorio-Camerun 0-1: Ndicka in panchina per tutta la partita

Nazionali
di Matteo Esposito
evan ndicka costa davorio 1
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La Costa d’Avorio perde 0-1 contro il Camerun in amichevole. A decidere l’incontro è la rete di B. Nsonogo al 46’.
Evan Ndicka è rimasto in panchina per tutta la durata della partita, senza essere impiegato dal commissario tecnico. Conclusi gli impegni con la propria nazionale, il centrale giallorosso farà ritorno a Trigoria per mettersi nuovamente a disposizione di Gian Piero Gasperini.

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