Costa d’Avorio-Camerun 0-1: Ndicka in panchina per tutta la partita

La Roma Femminile si prende il derby battendo 3-1 la Lazio al Tre Fontane. Al termine della partita, il tecnico giallorosso Gianpiero Piovani ha analizzato la prestazione delle sue ragazze, soffermand...
La Roma Femminile batte 3-1 la Lazio nel derby e continua la sua striscia positiva in campionato. Come evidenziato dai dati Opta, le giallorosse hanno vinto le prime due partite stagionali di Serie A...
La Roma Femminile supera la Lazio 3-1 nel derby e Cathinka Tandberg Doms festeggia anche la gioia personale del gol. Al termine della sfida del Tre Fontane, la calciatrice giallorossa ha commentato la...
Il derby è della Roma! l Tre Fontane, nella seconda giornata di Serie A Women, le giallorosse di Gianpiero Piovani battono la Lazio 3-1 e conquistano il secondo successo consecutivo in campionato dopo...
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