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Calciomercato Roma, Gittens resta nel mirino per gennaio: da valutare le condizioni fisiche

Mercato
di Matteo Esposito
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La Roma continua a pensare a Jamie Bynoe-Gittens in vista del mercato di gennaio. L'esterno offensivo classe 2004 sta trovando pochissimo spazio al Chelsea, anche a causa di alcuni problemi fisici, e resta uno dei profili graditi a Gian Piero Gasperini.
Come riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il tecnico giallorosso apprezza particolarmente le caratteristiche dell'inglese, soprattutto per la sua esplosività, la velocità e la capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno. La Roma avrebbe voluto portarlo nella Capitale già durante l'estate, ma il Chelsea non aveva aperto alla possibilità di un trasferimento in prestito.
In vista della sessione invernale, il principale nodo riguarda però le condizioni fisiche del giocatore. Prima di valutare un eventuale affondo, il club giallorosso dovrà capire in che stato di forma arriverà Gittens a gennaio: l'obiettivo è inserire in rosa un esterno in grado di garantire continuità e un contributo immediato.

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