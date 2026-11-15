Calciomercato Roma, Gittens resta nel mirino per gennaio: da valutare le condizioni fisiche

L'esterno offensivo classe 2004 sta trovando pochissimo spazio al Chelsea, anche a causa di alcuni problemi fisici, e resta uno dei profili graditi a Gian Piero Gasperini. La Roma continua a pensare a Jamie Bynoe-Gittens in vista del mercato di gennaio., anche a causa di alcuni problemi fisici, e

Come riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il tecnico giallorosso apprezza particolarmente le caratteristiche dell'inglese, soprattutto per la sua esplosività, la velocità e la capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno. La Roma avrebbe voluto portarlo nella Capitale già durante l'estate, ma il Chelsea non aveva aperto alla possibilità di un trasferimento in prestito.