Calciomercato Roma, El Aynaoui nei radar di Real e Barça

Neil El Aynaoui continua ad attirare l’attenzione delle big europee. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo El Nacional, il centrocampista marocchino sarebbe finito nel mirino sia del Real Madrid che del Barcellona, con i blaugrana pronti a seguire da vicino la sua crescita. Non è un mistero, inoltre, che in passato lo stesso El Aynaoui abbia ammesso che indossare un giorno la maglia del Barcellona rappresenterebbe un sogno. Una dichiarazione che, in fondo, accomuna tanti giovani calciatori cresciuti guardando i catalani dominare in Europa e che non va letta come un segnale di mercato imminente. La Roma, però, può sorridere. Il club giallorosso si ritrova in rosa un centrocampista già capace di attirare l’interesse di due delle società più prestigiose al mondo, ulteriore conferma del valore e del potenziale del classe 2001.

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(elnacional.cat)