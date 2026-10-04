Calciomercato Roma, dalla Turchia: Ayari rimane nel mirino dei giallorossi

Bove: "La finale vinta con la Roma un'emozione per la città. Quella persa uno dei giorni più brutti della mia vita"

ott 04, 11:58

Al Festival dello Sport di Trento ha parlato Edoardo Bove. L'ex centrocampista della Roma dopo il malore in Fiorentina-Inter è tornato a giocare in Inghilterra. Ha parlato ovviamente della sua esperie...