Calciomercato Roma, dalla Turchia: Ayari rimane nel mirino dei giallorossi

🚨 #ASRoma Yasin Ayari attracting interest from Roma and several European clubs.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 3, 2026
📌 Market value → €40M+
📑 Option → Club holds unilateral extension until 2028. https://t.co/3VTgIO9unv pic.twitter.com/BJoxDljRG0
Al Festival dello Sport di Trento ha parlato Edoardo Bove. L'ex centrocampista della Roma dopo il malore in Fiorentina-Inter è tornato a giocare in Inghilterra. Ha parlato ovviamente della sua esperie...
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