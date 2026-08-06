IL TEMPO (F. BIAFORA) - Castro, Koulierakis e Molina. È questo il terzetto di volti nuovi che la dirigenza della Roma ha regalato fino ad ora a Gasperini, con la chiusura della trattativa per l'esterno dell'Atletico Madrid che ormai è realtà. Nella notte tra martedì e ieri è arrivato infatti il via libera da parte degli spagnoli all'offerta da 13 milioni più altri 4 di bonus, presentata dopo il muro del Feyenoord per Read. Ieri pomeriggio il direttore sportivo D'Amico ha poi incontrato gli agenti dell'argentino, chiudendo l'accordo per un contratto quadriennale a circa 2,5 milioni netti più bonus. Molina è attualmente in vacanza (avrebbe diritto alle ferie fino a domenica dopo aver disputato la finale dei Mondiali) e in queste ore si sta organizzando tutto l'iter per svolgere le visite mediche e poi firmare con la sua nuova squadra. Nel frattempo è in movimento anche la macchina burocratica per tesserarlo come giocatore comunitario grazie al passaporto spagnolo di cui è in possesso: serviranno poche ore affinché tutti i documenti siano in ordine, in modo da non sprecare uno dei due slot previsti per i giocatori senza cittadinanza europea. Sistemata la fascia destra a Trigoria restano concentrati anche su quella sinistra, dove il mirino si è posato su Cacciamani. Il Torino ha aumentato le pretese rispetto ai primi approcci e chiede una ventina di milioni complessivi tra parte fissa e variabile. I giallorossi sono saliti a 12-13 e restano in attesa che Cairo abbassi le pretese per il gioiellino cresciuto nel settore giovanile granata. Si va avanti a fuoco lento per un giocatore reputato utile pure in posizione più avanzata. Resta poi il buco dell'esterno d'attacco di piede destro, ruolo per cui Nusa resta il preferito. Ma c'è sempre da tenere presente la richiesta da 55-60 milioni del Lipsia. Fofana è stato invece seguito da alcuni osservatori della Roma nel match dei preliminari di Champions League disputato dal Lione: alle cifre richieste dai francesi, considerate anche le condizioni fisiche del ragazzo, non è una pista ad ora percorribile. Sul lato opposto bisognerà capire i piani del Real Madrid con Endrick. Che tra l'altro condivide gli agenti con Diomandé e Vinicius. Ci sarebbe quindi tutto l'interesse dei procuratori a spostarlo per farlo giocare con continuità. La Roma è alla finestra. Per quanto riguarda il mercato in uscita è stata formalizzata la cessione in prestito con diritto di riscatto a 2,5 milioni di Angeliño al Deportivo La Coruña (il terzino ha sostenuto martedì le visite mediche nella Capitale). Stessa formula per l'addio di Kumbulla: oggi il difensore albanese sosterrà i test medici per poi firmare con il Rayo Vallecano. Continua a fare resistenza Salah-Eddine, che non ha aperto all'Olympiacos nonostante un accordo trovato tra i due club per 7-8 milioni. Una cifra che permetterebbe ai giallorossi di recuperare l'intero investimento fatto per acquistarlo dal Twente. Si cerca infine una soluzione per gli esuberi Zelezny e Vasquez, mentre dopo la fine del ritiro verranno piazzati i vari giovani aggregati al gruppo di Gasperini.