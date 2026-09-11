News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Super Svilar torna protagonista

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
venerdì, 11 settembre 2026 alle 7:45
lukaku abbraccio
Aggiungi come fonte preferita su Google
Una volta ci ha messo il piede (su Muriqi), una volta la manona, (su Akturkoglu). Sempre lui, Svilar, che quando meno te lo aspetti o quando pensi di non averne bisogno, c’è. Uno scatto di Brown lo ha mandato fuori giri, quando il successo poteva essere tenuto tra le mani, sempre le sue. «La migliore parata? «Quella su Muriqi, ho letto prima che avrebbe calciato lì, mi sono aperto e ha preso il mio piede. Sul gol ho provato a fare la stessa cosa ma non sono riuscito a rimanere alto. Ma va bene, andiamo avanti con un pari». Svilar non si nasconde, ammette la forza degli avversari. «C’era sempre l’impressione che entrambe potevano segnare. In Champions anche un’azione individuale può determinare il risultato. Siamo stati più bravi nel gioco, l’uno a uno ci sta ma con più gioco come abbiamo fatto vedere in Serie A penso che possiamo fare dei punti». E prenderli nelle prossime contro Real e Psg è una bella ambizione. Ma questa Roma lo è. […]
Come lo è Ndicka, che ha visto una squadra, la sua, superiore al Fenerbahce. «È stata una partita molto positiva, abbiamo fatto di più, loro stavano molto dietro. È difficile con otto o nove giocatori davanti alla porta, loro hanno giocato di contropiede. Meritavamo di più ma prendiamoci il punto». E poi, le parole del capitano goleador, Cristante. Abbiamo gestito la partita e siamo riusciti ad andare in vantaggio. Peccato per il gol subito ma ottima prestazione». Dopo la rete del vantaggio ha pensato che tutto era in discesa? «Era ancora presto ma era importante segnare per primi. Oltre al gol abbiamo fatto un’ottima partita per essere la prima europea di Champions. Peccato per il pareggio ma torniamo a testa alta». […]
POTEVA FARE MEGLIO Forse Mora ha pagato il battesimo del fuoco, la fisicità del Fenerbahce è stata una montagna troppo alta da scalare, per lui, piccolino e alle prime armi su questo palcoscenico. «Eravamo venuti qui per i tre punti non per il pareggio. Un punto non è quello che volevamo ma siamo soddisfatti per la prestazione in un campo difficile. A volte le partite sono fatte di alti e bassi ma quello che conta è la reazione: contro l’Atalanta e col Fenerbahce si è vista. Dobbiamo continuare con questa linea. Io emozionato? È il sogno di qualunque giocatore giocare in Champions, sono contento di averlo fatto con la maglia della Roma», le parole del portoghese dal quale Gasp - testuale - si aspettava «qualcosa di più». Sarà per la prossima volta. Come si dice in questi casi: ai giovani non va messa fretta, ma vanno aspettati. La nota stonata della serata l’infortunio di Koné. Oggi ne sapremo di più.
(messaggero)

APPENA ARRIVATO

big serie a logo eni

Serie A, Atalanta-Cagliari 1-2: colpaccio dei rossoblu alla New Balance Arena con il gol dell'ex Maldini

set 12, 22:40

Finisce con un risultato sorprendente la partita tra Atalanta e Cagliari valida per la quarta giornata di Serie A. I rossoblu riescono a vincere e conquistare i 3 punti grazie alla rete bellissima di...

1d7b575b-e90c-432c-9133-e994d2798245

Atalanta-Cagliari, striscione della curva per De Roon: "Hai scelto di passare nella nostra storia ma non di appartenerle" (FOTO)

set 12, 22:20

Il centrocampista olandese Marten De Roon è ritornato alla corte di Gian Piero Gasperini nell'ultima sessione di calciomercato, lasciando l'Atalanta dopo 11 stagioni vissute da protagonista a Bergamo,...

Salah-Eddine

Salah-Eddine va in Grecia, è fatta per il suo trasferimento al Panathinaikos. Koné si allena a parte, domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini

set 12, 21:02

Fatta per il trasferimento di Salah-Eddine al Panathinaikos. Dopo tante offerte ricevute durante la sessione di calciomercato estiva, tutte rifiutate dal calciatore, il club greco ha chiuso la trattat...

big serie a logo eni

Serie A, Lazio-Milan 2-2: Moreira entra e riacciuffa i biancocelesti con una doppietta in due minuti

set 12, 19:49

Pari allo stadio Olimpico nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A. Lazio e Milan si dividono la posta in palio al termine di un match acceso terminato con il punteggio di 2 a 2. I biancocelesti par...

NOTIZIE POPOLARI
endrick

Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Real Madrid pensa al prestito di Endrick

set 12, 11:15
Salah-Eddine

Calciomercato Roma, è fatta per la cessione di Salah-Eddine al Panathinaikos: operazione in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni più 1 di bonus. Oggi le visite mediche

set 12, 14:12
Salah-Eddine

Calciomercato Roma: trattativa avanzata con il Panathinaikos per Salah-Eddine

set 12, 7:11
big massimo ascolto

PRUZZO: "Non ho la percezione che la rosa sia così forte" - JURIC: "Dybala può fare turnover"

set 12, 13:44
Hujsen Mourinho

Real Madrid, Huijsen: "Ho avuto la fortuna di incontrare Mourinho alla Roma. Mi ha dato la possibilità di entrare nel calcio di massimo livello"

set 12, 17:20
oosterwolde (1)

Oosterwolde può arrivare a gennaio: "Io ci spero"

set 12, 7:19
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, l'allenamento di sabato 12.09.2026

Trigoria, l'allenamento di sabato 12.09.2026

Fenerbahce-Roma 10/09/2026

Fenerbahce-Roma 10/09/2026

Loading